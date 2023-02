Al via la 73° edizione del Festival di Sanremo (LA GUIDA COMPLETA), al timone Amadeus, affiancato da Gianni Morandi. Co-conduttrice della serata l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. I primi quattordici artisti in gara presentano al pubblico i loro brani (TUTTI I TESTI). Il Presidente Sergio Mattarella celebra i 75 anni della Costituzione, di cui Roberto Benigni leggerà un brano. Mahmood e Blanco tornano all’Ariston per esibirsi sulle note di Brividi, canzone vincitrice dell’edizione 2022. I Pooh protagonisti di una reunion, sul palco della kermesse anche Elena Sofia Ricci. Il rapper Salmo in collegamento dalla Costa Smeralda. Attesa per la prima classifica parziale svelata al termine della serata. SCOPRI LO SPECIALE SUL FESTIVAL DI SANREMO