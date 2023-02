Sanremo 2023, il discorso sulla Costituzione di Roberto Benigni

L'attore Premio Oscar ha inaugurato la prima serata della 73ª edizione del Festival di Sanremo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare il 75º anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione

"La Costituzione è stata scritta ma bisogna farla entrare in vigore ogni giorno. Mi potete dire: "È un ideale, è una chimera, è un sogno. Sì, però abbiamo un vantaggio: i nostri padri e le nostre madri costituenti ci hanno tracciato la strada, ci hanno mostrato il cammino, ci hanno fatto vedere la via, hanno fatto tutto loro e a noi hanno lasciato una sola cosa da fare: far diventare questo sogno realtà". Roberto Benigni ha inaugurato la prima serata della 73ª edizione del Festival di Sanremo (LA DIRETTA) con un toccante monologo per celebrare il 75º anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, alla presenza del pubblico dell'Ariston, del direttore artistico Amadeus e del co-conduttore Gianni Morandi e, soprattutto, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il primo Capo di Stato presente in sala nella storia della kermesse musicale italiana. L'attore Premio Oscar ha paragonato l'articolo 11, che recita "L'Italia ripudia la guerra", ai "versi di una poesia" e a una "scultura", e ha definito l'articolo 21 sulla libertà di manifestazione del pensiero "architrave e pilastro di tutte le libertà dell'uomo". Poi ha omaggiato i padri costituenti, "tra questi - dice - c'era Bernardo Mattarella, il padre del presidente, al quale va il nostro applauso. Lei e la Costituzione avere avuto lo stesso padre, possiamo dire che è sua sorella''.