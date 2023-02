Sanremo 2023, Gianni Morandi canta l'Inno di Mameli

Il cantante e co-conduttore del Festival si è esibito sulle note dell'Inno, in onore del presidente Sergio Mattarella presente in sala

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

È cominciata ufficialmente la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus e Gianni Morandi sono apparsi in cima alla scalinata per dare il via alla kermesse, con un sentito minuto di silenzio per le vittime del terremoto fra Turchia e Siria.

Poi, la presentazione di Sergio Mattarella, primo Presidente della Repubblica ad assistere al Festival. (SCOPRI LO SPECIALE - IL LIVEBLOG DELLA PRIMA SERATA - IL QUIZ)