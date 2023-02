Sanremo, metti alla prova la tua conoscenza della kermesse. IL QUIZ

Chi ha vinto più Festival? Chi ne ha presentati di più? Quali canzoni di grande successo non hanno incontrato i favori della giuria? E ancora, poster, film, irruzioni e sedi inaspettate, fallimenti e trionfi. Tutto quello che avresti pensato di sapere sulla più importante manifestazione canora italiana (QUI LO SPECIALE), che non hai mai osato chiedere e che da stasera potrai domandare ai tuoi compagni di visione. Reali o virtuali.

Perché Sanremo è il cuore della canzone italiana ma è anche un deposito di aneddoti, curiosità, episodi drammatici, divertenti e surreali. Un evento dove tradizione e innovazione si mescolano, la cronaca si incunea spesso e volentieri e le melodie si intrecciano con la storia.

Scopri allora quanto sei preparato sulla manifestazione grazie al quiz messo a punto dalla redazione di SkyTg24. Undici domande per saggiare la tua conoscenza della kermesse in tutti i suoi aspetti, da quelli musicali al gossip passando per i rapporti con cinema, televisione e teatro.

Prova il quiz