Mission: Impossible - The Final Reckoning, il video delle riprese

Pochi giorni all’uscita di Mission: Impossible - The Final Reckoning. Tom Cruise tornerà a interpretare Ethan Hunt per l’ultimo atteso capitolo del franchise di enorme successo. Nel frattempo, Paramount Pictures ha diffuso un video delle riprese della pellicola.

tom cruise, il video delle riprese

Christopher McQuarrie è tornato dietro la macchina da presa per firmare Mission: Impossible - The Final Reckoning, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane giovedì 22 maggio.

Il canale YouTube di Paramount Pictures ha diffuso un video delle riprese della pellicola mostrando Tom Cruise (FOTO) impegnato in una scena sott’acqua. Nel giro di breve tempo il filmato ha ottenuto più di 95.000 visualizzazioni. Nel cast anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg e Vanessa Kirby.