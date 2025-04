13/13 ©IPA/Fotogramma

Léa Seydoux interpreta l’assassina Sabine Moreau, che dà inizio a tutta la vicenda. Attrice francese, Seydoux ha vinto la Palma d'oro per La vita di Adele (ma è nota anche per aver vestito i panni della Bond girl Madelein Swann in Spectre e No Time to Die)

Léa Seydoux, i film più famosi dell'attrice protagonista di "Un bel mattino". FOTO