Jeremy Renner compie 50 anni

Dopo aver recitato in diversi spot pubblicitari, esordisce come attore in vari film per la televisione. Partecipa anche ad alcune serie tv come "Cenerentola a New York", "Angel" e "CSI - Scena del crimine". Tra i lavori che fa per guadagnarsi da vivere in questa prima fase della carriera c'è anche quello di truccatore

Live For Now, il nuovo EP di Jeremy Renner