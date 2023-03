Jeremy Renner, il trailer della serie tv Rennervations

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Nel trailer di Rennervations, la nuova serie in arrivo su Disney+ il 12 aprile, il protagonista Jeremy Renner sorride energico alla guida di vivaci mezzi di trasporto. Nei quattro episodi l’attore, noto per il ruolo di Occhio di Falco nei film Marvel, collabora con costruttori esperti per acquisire veicoli dismessi e inventare “creazioni strabilianti” utili ai ragazzi delle comunità di tutto il mondo. Così, Renner viaggia dalla città natale di Reno, in Nevada, a Chicago, e ancora a Cabo San Lucas, in Messico, fino al Rajasthan, in India, in compagnia del migliore amico e socio in affari Rory Millikin e di una squadra di costruttori. Dopo aver indagato i bisogni delle comunità locali, i protagonisti rinnovano veicoli dismessi “per costruire qualcosa di incredibile che avrà un grande impatto” e, in un attimo, un autobus turistico si trasforma in uno studio musicale a quattro ruote, un camion per le consegne diventa un impianto mobile per il trattamento dell’acqua, un bus navetta si riscopre centro ricreativo e un autobus urbano rinasce come studio mobile di danza. “Ho seguito questo percorso per molti anni, e ho iniziato nella mia comunità costruendo veicoli per le persone in difficoltà” ha spiegato Renner in un comunicato. “Ma alcuni anni fa, ho pensato, “come posso alzare il livello e creare un impatto maggiore su un’intera comunità?” Ed è quello che fa lo show”. Lungo il percorso, ospiti speciali affiancano l’attore e consegnano i veicoli rinati alle organizzazioni prescelte: tra questi, l’attrice e imprenditrice Vanessa Hudgens, gli attori e produttori Anthony Mackie e Anil Kapoor e il cantautore Sebastián Yatra. “Voglio rendere interessanti l’utilità e la premura degli altri” ha aggiunto Renner.