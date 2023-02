Jeremy Renner aggiorna i fan sulla sua riabilitazione in un video

Cinema

Nato il 7 gennaio 1971, l'attore americano Jeremy Renner festeggia nel 2021 50 anni. Famoso per il suo ruolo nella saga ispirata ai fumetti Marvel, l'interprete nato a Modesto, in California, vanta anche altri ruoli di rilievo come quello in "The Hurt Locker", che gli è valso una delle sue due candidature all'Oscar

Dopo aver recitato in diversi spot pubblicitari, esordisce come attore in vari film per la televisione. Partecipa anche ad alcune serie tv come "Cenerentola a New York", "Angel" e "CSI - Scena del crimine". Tra i lavori che fa per guadagnarsi da vivere in questa prima fase della carriera c'è anche quello di truccatore