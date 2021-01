Cinquant'anni nel 2021: ecco le star che festeggeranno

Cinquantenni che non ti aspetteresti quel 2021, anno che tutti si augurano della rinascita a partire dagli artisti che hanno sofferto la pandemia più di altre categorie per lo stop agli spettacoli dal vivo che si protrae da molti mesi. Senza concerti il re del Natale, Mario Biondi che il 28 gennaio arriverà al traguardo del mezzo secolo, essendo nato a Catania nel 1971 col nome di Mario Ranno. Ha esordito giovanissimo, a 12 anni era già sul palco, e il suo limpido stile da crooner dalla coloritura jazz è senza tempo per questo forse sembra senza tempo anche lui ed è difficile dargli un'età. Ma si ne compie 50. Nel 2021 un'altra star della nostra musica e voce senza confronti, compie 50 anni: Giorgia. E' nata il 26 aprile a Roma, ha scritto oltre 100 brani tutti famosissimi vendendo oltre 7 milioni di copie, ha vinto tutto a partire dal Festival di Sanremo è tra le nostre interpreti piu' sensibili e piu' amate. Ai 50 anni ci arriva con una immensa carriera alle spalle ma conoscendo la sua sensibilita' non sara' un traguardo a cui rimarra' insensibile. Sex symbol di casa nostra come Stefano Accorsi (2 marzo) e Raoul Bova (14 agosto) scavallano il fatidico traguardo. Accorsi celebre anche in Francia per il lungo amore, dal 2003 al 2013, con Laetitia Casta, da cui sono nati quale Orlando e Athena. Da L'Ultimo bacio di Gabriele Muccino, alla Coppa Volpi per Un viaggio chiamato amore, da Romanzo Criminale a Fortunata di Castellitto, un grande protagonista del cinema italiano. Dal 2013 anche la sua metà è italiana: Bianca Vitali da cui ha avuto Lorenzo e Alberto. Raoul Bova, forse nello spirito dei 50 anni, ha appena scritto il libro della vita in cui per la prima volta si racconta e racconta la sua passione per il nuoto, Le regole dell'acqua, in cui spiega come è arrivato a fondo ed e' tornato a galla. Star di casa nostra anche Stefania Rocca, che compie 50 anni il 24 aprile e scavalla il 2020 come protagonista di Cops su Sky Uno in attesa di Tutta colpa di Freud su Canale 5 sempre in coppia con Claudio Bisio, con cui ha già condiviso successi come Nirvana e La cura del Gorilla. Energia da vendere anche per un'altra grande e versatile interprete del cinema italiano, Claudia Gerini che raggiunge il suo 50mo compleanno il 18 dicembre. Nel 2021 la vedremo in una commedia al femminile ambientata in Salento, Sulla giostra, firmata da Giorgia Cecere.