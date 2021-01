15/18 ©Getty

Mezzo secolo anche per Sacha Baron Cohen (13 ottobre), famoso in tutto il mondo per il personaggio di Borat. Ha vinto un Golden Globe come miglior attore protagonista in un film commedia o musicale per Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan ed è stato candidato a un Oscar per la migliore sceneggiatura non originale sempre per lo stesso film. Nel 2020 è arrivato anche il seguito: Borat - Seguito di film cinema