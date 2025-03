Gianfranco Barra, l'attore caratterista è morto all'età di 84 anni

Gianfranco Barra, attore caratterista noto per la sua versatilità, è morto domenica 23 marzo, all'età di 84 anni, nella sua casa romana.

Chi era Gianfranco Barra

Gianfranco Barra si diplomò all'Accademia d'Arte drammatica Silvio D'Amico prima di esordire al cinema nel 1968 con Il medico della mutua di Luigi Zampa. Nella pellicola vestiva i panni del dottor Sandolini, uno dei perfidi colleghi del dottor Guido Tersilli (Alberto Sordi). Successivamente recitò nei film Detenuto in attesa di giudizio di Nanni Loy e in Che cosa è successo tra mio padre e tua madre? di Billy Wilder, con protagonista Jack Lemmon. Amatissimo da Steno, che lo volle in diversi suoi film, ebbe un ruolo anche in Banana Joe accanto a Bud Spencer e nel celebre Pane e cioccolata di Franco Brusati. Negli anni Ottanta divenne una presenza fissa nei film dei fratelli Vanzina, mentre dagli anni Duemila cominciò a recitare anche in fiction Rai e spot pubblicitari.

Nel 2017 è stato premiato al Formia Film Festival per il corto Anno nuovo Vita nuova da lui scritto, diretto e interpretato. Un corto in cui, ripercorrendo la sua carriera, si chiedeva se fosse meglio celebrare i successi del passato o riviverli come esperienza di raggiunta maturità.