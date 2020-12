Il 2021 è alle porte e, come spesso accade quando ci si avvicina alla conclusione di un anno ciascuno di noi si trova a fare i conti con la propria vita, tra bilanci in positivo e altri in negativo. Un momento che diventa ancora più complicato per le celebrità che sono nate nel 1981 e che quindi il prossimo anno spegneranno ben 40 candeline