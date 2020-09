No Time To Die, un video presenta il villain Rami Malek

In merito a Safin è stato pubblicato un filmato che mescola interviste agli attori e immagini del film. L’attore premio Oscar andrà a caccia della propria vendetta, come spiegato da Madeleine Swann nel breve filmato. Non è però dato sapere quali siano le sue motivazioni e la sua storia. Malek spiega il suo modo d’approcciarsi al personaggio: “Volevo renderlo inquietante. Lui si considera un eroe”. Una frase che rivolge a Bond spiega in parte la sua psicologia: “Noi uccidiamo persone per rendere il posto un mondo migliore”.

Rami Malek si appresta a fare il proprio esordio come ultimo villain dell’era Daniel Craig nell’universo di James Bond. “ No Time To Die ” segnerà la fine della narrativa legata all’attore britannico, pronto a cimentarsi nella saga di “Knives Out”. La pellicola giungerà al cinema il prossimo 12 novembre, dopo essere stata rinviata a causa dell’emergenza coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

La pace che si è conquistato duramente ha però vita breve. Un vecchio amico giunge a fargli visita. Si tratta di Felix Leither, che si è messo in contatto con lui per un motivo ben preciso. Bond dovrà aiutarla a liberare uno scienziato rapito. Il tutto però si rivela molto più complesso del previsto. Bond si metterà infatti sulle tracce dei sequestratori, scoprendo un villain entrato in possesso di una nuova tecnologia. Questa potrebbe mettere a serio rischio il pianeta.

No Time To Die, il cast

Il regista è Cary Fukunaga, che ha fatto il proprio esordio come regista nel 2009 con “Sin nombre”, titolo che ha vinto il premio per la migliore regia al Sundance Film Festival. Ha proseguito la propria carriera dietro la macchina da presa con “Jane Eyre” e “Beasts of No Nation”. Ha inoltre lavorato come sceneggiatore per “It” e diretto gli episodi dell’acclamata prima stagione di “True Detective”.

Daniel Craig è tornato nei panni di James Bond. La sua è una lunga filmografia, che ha inizio nel 1992. Ha recitato in film come “Lara Croft”, “The Pusher”, “The Jackal”, “La truffa dei Logan” e “Cena con delitto – Knives Out”. L’agente dovrà fronteggiare Rami Malek, premio Oscar per “Bohemian Rhapsody” nel 2019. Negli ultimi anni si è distinto per svariati titoli di rilievo, come la serie TV “Mr. Robot” e il film “Papillon”. “No Time To Die” vede inoltre il ritorno di svariati interpreti. Lea Seydoux sarà ancora Madeleine Swann, così come Ralph Fiennes sarà M. Naomie Harris torna come Moneypenny e spazio anche a Christoph Waltz come Ernst Stavro Blofeld.