È morto a 63 anni Simon Fisher-Becker, attore di Harry Potter

L'attore ha vestito i panni del fantasma del Frate Grasso in "Harry Potter e la pietra filosofale" e di Dorium Maldovar in "Doctor Who"

Simon Fisher-Becker, attore britannico noto per i suoi ruoli in Harry Potter e la pietra filosofale e nella serie Doctor Who, è morto all'età 63 anni.

La morte di Fisher-Becker è stata annunciata dal marito dell'attore su Facebook, senza rivelare la causa o il luogo del decesso. Queste le sue parole: "Alle 2:50 di questo pomeriggio Simon è morto... Non so se posterò di nuovo. Grazie".

Chi era Simon Fisher-Becker

Simon Fisher-Becker è apparso in Harry Potter e la pietra filosofale come il fantasma del Frate Grasso. In tre episodi di Doctor Who, ha interpretato Dorium Maldovar, un trafficante del mercato nero che doveva un grande favore all'Undicesimo Dottore.

Fisher-Becker è stato poi scelto per entrare a far parte del cast di Les Misérables di Tom Hooper, è apparso in un episodio della serie televisiva Getting On insieme a Joanna Scanlan e ha interpretato Dante Harper in 16 episodi della serie poliziesca Waterside. Altri suoi lavori includono commedia della BBC Puppy Love e il dramma della BBC Doctors.

Il suo manager, Kim Barry, ha dichiarato a MailOnline: "Oggi ho perso non solo un cliente, Simon Fisher-Becker, ma anche un caro amico da 15 anni. Non dimenticherò mai la telefonata che gli ho fatto quando gli è stata offerta la parte di Dorium Maldovar in Doctor Who".

Oltre ad essere un attore, Fisher-Becker era anche uno scrittore e un narratore, gentile, cortese e interessato a tutti. Tantissimi i messaggi d'affetto arrivati da chi lo ha conosciuto, ma anche da chi lo ha amato nei suoi ruoli.