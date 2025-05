Labubu mania, arriva lo store temporaneo in Rinascente a Milano

A quasi un anno dall'apertura dello store di Corso Buenos Aires, gli articoli e i gadget di Pop Mart, incluso l'iconico Labubu, arriva nel cuore dello shopping milanese. Il pop-up store si troverà al piano -1

I Labubu non bastano mai, possono confermarlo gli appassionati del gadget del momento targato Pop Mart, disposti a mettersi in fila per ore in attesa di acquistarne uno allo store di Corso Buenos Aires a Milano - ad oggi, l'unico punto vendita ufficiale del marchio in Italia.

Per tutti i fan dei prodotti Pop Mart il brand aprirà un nuovo punto vendita temporaneo a Milano, un pop-up store all'interno della Rinascente, nei pressi di Piazza Duomo.

Quando? Dal 3 giugno al 1°luglio 2025, un 'occasione in più per regalarsi una esperienza d'acquisto unica nel cuore dello shopping milanese.

Pop Mart, brand leader mondiale dei gadget Pop Mart approda in Rinascente, il department store più famoso di Milano, portando anche lì i suoi gadget e gli articoli da collezione che hanno ormai conquistato anche i consumatori italiani.

Il fenomeno, che è letteralmente esploso nel nostro Paese tra la fine dello scorso anno e l'inizio del 2025, è ormai una realtà che abbraccia un pubblico vasto ed eterogeneo, che include gli appassionati di giocattoli e gadget e quelli di tendenze, che hanno fatto di Labubu, il pupazzetto peloso della linea "The Monsters" di Pop Mart, da mesi, l'accessorio da avere.

Quella per i gadget di Pop Mart è una vera e propria mania che riporta gli acquirenti a quando erano bambini in cerca del pezzo raro da aggiungere alla propria collezione, da rivendere e da scambiare con gli altri appassionati.

In troppi, ormai, si interrogano alla ricerca della chiave del successo di questi prodotti desideratissimi, che spingono chi li cerca a mettersi in coda per un'esperienza di acquisto unica (Labubu, ad esempio, viene venduto a scatola chiusa, la blind box).

La verità è che a cercare una risposta univoca si finisce col perdere tempo. Come tutte le storie di successo commerciale, le ragioni che hanno condotto Pop Mart a diventare brand leader mondiale nel campo dei gadget e dell'entertainment (nel mese di maggio 2025 ha superato Mattel in borsa affermandosi ai vertici del mercato dei giocattoli e battendo anche Sanrio, il brand che produce anche Hello Kitty) sono molteplici e perlopiù hanno a che fare con le insondabili leggi della cultura pop che, una volta eletti i propri idoli, li fa anche diventare virali.



Anche i Labubu tra i prodotti in vendita al pop-up in Rinascente Il pop-up store di Pop Mart a Milano sarà aperto al piano -1 della Rinascente ed ospiterà molti dei prodotti già disponibili nel flagship store di Buenos Aires.

Ci saranno, naturalmente, i Labubu, inutile chiederselo, oltre ai peluche, gli accessori e le blind box, prodotto di punta del marchio.

Allo store, che si estenderà su 24 metri quadri, si potranno trovare le serie storiche del marchio, tra cui Hirono, SkullPanda, Molly, Dimoo e The Monsters e, in aggiunta, le i prodotti realizzati in collaborazione con brand come Harry Potter, Iron Man, Spiderman e gli imperdibili crossover come Dimoo x Animali Fantastici, Labubu x Spongebob e Pucky x Topolino.

Un passo in avanti, spiega Marco Ardizzone, Capo del comparto vendite del Sud dell'Europa di Pop Mart, che anticipa l'apertura del secondo store ufficiale del marchio nel nostro Paese che è atteso per la fine di luglio.