Serie TV

16 serie tv da vedere a settembre, da The Penguin a Emily in Paris 4

Debutta l'attesissima serie tv con un irriconoscibile Colin Farrell nei panni del Pinguino, e torna Nicole Kidman in una miniserie (dopo il successo di Big Little Lies). Sale l'attesa per gli episodi finali di Emily in Paris 4, per la seconda stagione di Sono Lillo, e per la nuova serie Marvel con protagonista Agatha Harkness. Ecco tutto ciò che ci aspetta a settembre

Suits - Sky Serie. Il 2 settembre approda su Sky Serie il boxset completo di una delle serie più amate degli ultimi anni. Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato, assume un giovane associato, Mike Ross, che ha una memoria fotografica ma non è laureato in Legge. Insieme, affrontano sfide legali e personali mentre lavorano nel prestigioso studio Pearson Hardman

The Equalizer 4 - Sky Investigation. Torna il 10 settembre, con due episodi a settimana, la serie tv con protagonista Robyn McCall, una enigmatica donna afroamericana dal passato misterioso, che utilizza le sue abilità estese per aiutare coloro che non hanno nessun altro a cui rivolgersi