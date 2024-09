10/16 Netflix

The Perfect Couple - Netflix. Nicole Kidman è di nuovo protagonista di una serie tv. The Perfect Couple è una miniserie in sei episodi tratta dal romanzo omonimo di Elin Hilderbrand, in arrivo su Netflix il 5 settembre. Amelia sta per sposare l'erede di una ricchissima famiglia di Nantucket, ma la sua sua futura suocera (la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison Winbury, interpretata da Nicole Kidman), non la approva. A cambiare le carte in tavola sarà il ritrovamento di un cadavere, che fa sembrare tutti un po’ colpevoli

