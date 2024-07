Agatha All Along, la serie tv Marvel (spin off di WandaVision)

La serie che nasce da una costola dello show che racconta di Wanda Maximoff / Scarlet e Visione arriverà su Disney+ nel mese di settembre, giusto in tempo per il periodo di Halloween. Scopriamo tutti i dettagli di questo attesissimo show che si concentra sul personaggio della strega

Agatha All Along arriverà all’inizio di quest’autunno per allietare i palati amanti delle atmosfere da Halloween.



La serie spin off di WandaVision sarà su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) nel mese di settembre, giusto in tempo per il periodo della notte delle streghe, insomma. Schedulazione perfetta, dato che lo show si concentra proprio sulla figura di una strega.

Lo show ha subito diversi cambi di nome prima di approdare al titolo definitivo del capitolo standalone dedicato alla strega. La serie è stata inizialmente intitolata Agatha: House of Harkness, poi rinominata Agatha: Coven of Chaos nel luglio 2022, e successivamente è cambiata ancora, nel 2023, in Agatha: Darkhold Diaries. Con l'annuncio della data di uscita della serie, il titolo finale è diventato Agatha All Along.

Questa serie stregata debutterà mercoledì 18 settembre, giorno in cui è prevista una premiere di due episodi.

L’intero show verrà trasmesso su Disney+, con nuovi episodi che usciranno con cadenza settimanale dopo la premiere.

Il primo trailer è stato svelato l'8 luglio 2024 (potete guardarlo nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo).



Scopriamo tutti i dettagli di questo attesissimo show.