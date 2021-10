Marvel, al via spin-off di WandaVision dedicato ad Agatha Harkness

La strega troverà il modo di recuperare la propria memoria e tornare nel mondo, lasciandosi alle spalle Westview, dove Wanda l’aveva imprigionata Condividi:

Fin dalla conclusione di “WandaVision” i fan si sono chiesti quale sarebbe stato il destino di Agatha Harkness. Il personaggio è stato particolarmente apprezzato dal pubblico e i Marvel Studios hanno ascoltato la voce del popolo. È infatti in fase di sviluppo una serie TV spin-off dedicata alla strega interpretata da Kathryn Hahn.

@Marvel Studios

A confermare la notizia è “Variety”, che sottolinea come Agatha Harkness sarà la protagonista di una dark comedy. Non vi sono informazioni sulla trama, al momento. Difficile pensare si voglia ambientare lo show nel passato. È più probabile che si voglia portare avanti la trama, mostrando come la donna abbia recuperato la memoria dopo gli eventi del season finale e lo scontro con Wanda Maximoff, ovvero Scarlet Witch.

WandaVision, cosa sappiamo dello spin-off approfondimento Le migliori serie TV da vedere a ottobre 2021. FOTO Jac Schaeffer tornerà come sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto, dopo aver lavorato su “WandaVision”. Non è da escludere una connessione di trama, seppur vaga, ad alcuni film che vedono coinvolta Elizabeth Olsen. Per il momento, però, non si hanno informazioni. Oltre a new entry, potrebbero però esserci alcuni personaggi della serie principale. Che possa rientrare nel cast Teyonah Parris, ovvero Monica Rambeau (figlia di Maria Rambeau, conosciuta in ‘Captain Marvel’).