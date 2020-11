WandaVision, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Marvel

La miniserie ambientata nel Marvel Cinematic Universe, ma con i toni della sitcom classica, sta per debuttare: dal cast alla trama, passando per gli interpreti, ecco i punti chiave sull'attesissimo show

Tra le serie tv più attese del momento, soprattutto fra gli amanti dei supereroi, figura senza dubbio WandaVision , miniserie parte del Marvel Cinematic Universe creata da Jac Schaeffer, in arrivo su Disney+ a dicembre (anche se in merito all’esatta data di rilascio non ci sono ancora conferme ufficiali). Ecco tutto quello che c’è da sapere in proposito.

5. Visione è un androide creato in Avengers: Age of Ultron da Tony Stark e Bruce Banner utilizzando l’intelligenza artificiale J.A.R.V.I.S. e un corpo artificiale creato dallo stesso Ultron usando una Gemma della Mente. Questo nuovo essere, al contempo potentissimo e ingenuo, aiuterà gli Avengers a sconfiggere il loro nemico.

3. La serie tv si svolge dopo gli eventi apocalittici narrati in Avengers: Endgame . Archiviato il pericolo Thanos, Visione e Wanda vanno a stare nella loro casa della suburbia dove trascorrere la tranquilla vita che hanno sempre sognato. Ma ben presto cominciano a sospettare che non tutto sia come sembra.

1. WandaVision è un progetto particolare perché mescola le classiche sitcom americane con gli avvenimenti e le dinamiche del Marvel Cinematic Universe . Per rendere l’idea, un po’ come se fosse un mix fra gli Avengers e Genitori in blue jeans.

6. Wanda Maximoff, nota anche come Scarlet Witch, compariva per un cameo in Captain America: Winter Soldier, per poi avere un ruolo più di rilievo in Avengers: Age of Ultron. Sorella gemella di Quicksilver, mutante dotata di numerosi superpoteri, in principio è una supecriminale, ma diventa poi una preziosa alleata degli Avengers.



7. Al fianco di Olsen e Bettany troviamo Kat Dennings, già nota ai fan del MCU come interprete di Darcy Lewis, Randall Park (Ant-Man and the Wasp) nei panni di Jimmy Woo, Teyonah Paris in quelli di Monica Rambeau e Kathryn Hahn nella parte della “vicina di casa”.



8. Come molte produzioni di questo periodo, anche WandaVision ha subito dei rallentamenti a causa della pandemia da Covid-19 (gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus): le riprese sono infatti cominciate a novembre 2019, per poi essere interrotte a marzo di quest’anno e riprese poi a luglio.



9. Con i sei episodi di WandaVision si inaugura ufficialmente la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, che comprenderà pellicole come Black Widow, Eternals e Thor: Love and Thunder.



10. Le musiche originali per la serie tv sono di Christophe Beck, che aveva già composto le colonne sonore di Ant-Man e Ant-Man and the Wasp.