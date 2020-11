Black Widow, nuove foto con Scarlett Johansson e Florence Pugh

L’ultimo rinvio deciso da Disney ha portato la data d’uscita di “Black Widow” a slittare fino al 7 maggio 2021. Si tratta di uno dei tanti titoli per i quali il pubblico sarà costretto ad attendere a lungo, nella speranza che ci si possa lasciare alle spalle l’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) nella prima metà del prossimo anno.

Il rinvio ha ovviamente posto un netto freno alla campagna di lancio pubblicitaria di Disney e Marvel per la pellicola, che avrebbe dovuto dare il via alla Fase 4 dell’MCU. Un compito affidato invece a “WandaVision”, serie TV in arrivo su Disney+ il prossimo dicembre. Uno show il cui trailer fa ben sperare gli appassionati, che sognano l’approdo sul piccolo schermo prima e sul grande poi del Multiverso Marvel.

Tutto ciò che ci si può attendere per “Black Widow”, in questa fase, è del materiale non ufficiale trapelato sul web. È proprio ciò che è accaduto, con scatti giunti in rete che consentono di rivedere Scarlett Johansson e Florence Pugh, ovvero Natasha Romanoff e Yelena Belova. Particolare attenzione da parte dei fan per quest’ultima, considerando come possa essere destinata a raccogliere l’eredità di Vedova Nera nell’universo cinematografico Marvel, dopo la sua morte in “Avengers: Endgame”.