Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Braccio di ferro governo-Regioni sulle misure del nuovo Dpcm. I governatori hanno chiesto regole nazionali, mentre Conte punta a stabilire "zone rosse" in base alla diffusione territoriale del virus indicata dall'indice Rt. Coprifuoco alle 21, limitazioni per gli over 70, interruzione della mobilità tra Regioni (salvo ragioni di lavoro) e chiusura dei centri commerciali nei weekend le misure sul tavolo. Alle 8 nuova riunione tra Conte e i capi delegazione. Il premier farà comunicazioni alla Camera alle 12 e al Senato alle 18, a cui seguiranno voti sulle risoluzioni.

LE ULTIME NOTIZIE: