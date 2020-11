Nuovo Dpcm, le misure annunciate da Conte

1/11 ©Ansa

Il premier Giuseppe Conte ha illustrato alla Camera le nuove misure in arrivo per il contenimento dei contagi, contenute in un nuovo Dpcm in arrivo domani, martedì 3 novembre. Le nuove misure prevedono la divisione delle Regioni in tre diverse fasce di rischio con restrizioni mirate e differenziate a seconda dei livelli di contagi nei territori

Il discorso di Conte alla Camera