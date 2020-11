1/12 ©Fotogramma

Chiusura nazionale dalle 22 alle 5, movimenti vietati da e verso le zone identificate ad alto rischio e in generale una "forte raccomandazione a non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità". Sono alcune delle misure contenute nella bozza del nuovo Dpcm che dovrebbe essere approvato tra oggi e domani