Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 3 novembre

Sono 28.244 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia in 24 ore, su 182.287 tamponi (contro i 22.253 test di ieri ). I morti crescono di 353 unità: i decessi non erano mai stati così alti dal 6 maggio. I ricoveri in terapia intensiva sono 2.225 (+203). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 3 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA ).

Vittime e guariti

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 759.829. Le vittime, in totale, sono 39.412, con 353 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 6.258, per un totale di 302.275. I ricoverati con sintomi sono 21.114 (+1.274). Sono invece 394.803 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 16.285.936, in aumento di 182.287 rispetto al 2 novembre. I casi testati sono finora 9.893.535 al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.

La Regione Toscana comunica che un problema tecnico al sistema informativo della prevenzione ha determinato problemi di estrazione a scapito della completa attribuzione delle province. Nei dati di oggi vi sono quindi 373 nuovi casi con provincia "in fase di verifica" che si provvederà ad attribuire domani.