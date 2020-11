Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 2 novembre

Sono 22.253 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia in 24 ore, su 135.731 tamponi effettuati (ieri i test erano stati molti di più: 183.457). I morti crescono di 233 unità, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono un totale di 2.022 (+83 rispetto all'1 novembre). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE ).

Vittime, guariti e tamponi

approfondimento

Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 731.588. Le vittime, in totale, sono 39.059, con 222 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 3.637, per un totale di 296.017. I ricoverati con sintomi sono 19.840 (+938). Sono invece 374.650 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 16.103.649, in aumento di 135.731 rispetto all’1 novembre. I casi testati sono finora 9.783.603, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.