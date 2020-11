Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Diminuiscono i contagi per Covid in Italia, sono 22.253, ma con oltre 47 mila tamponi in meno. I morti sono 233 e i pazienti in terapia intensiva superano i 2 mila. "La situazione sia nelle strutture sanitarie ospedaliere che nella medicina del territorio è diventata insostenibile", afferma il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, Roberto Carlo Rossi, che chiede per la città "un lockdown immediato ed efficace". Attesa per il nuovo Dpcm