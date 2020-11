Elezioni Usa 2020, l'America al voto sceglie tra Trump e Biden. LIVE

Usa 2020: Election Night, Trump e il dilemma del discorso

L'America vota. Lunghe file ai seggi pur con 100 milioni di schede già depositate, sarà un'affluenza record. Le principali città statunitensi sono corazzate per il timore di proteste e saccheggi. La tensione nella capitale si sente, nessuno sembra in grado di anticipare il risultato del voto. Donald Trump ostenta sicurezza. Durante la visita nel quartier generale del comitato direttivo del partito repubblicano Rnc, ad Arlington, in Virginia, ha parlato di "una grande notte" ma ha anche riconosciuto che può succedere di tutto. Dunque "non sto ancora pensando al discorso per concedere (la vittoria) o accettare (la sconfitta)", ha detto il presidente. Lo sfidante democratico Joe Biden, che ha fatto campagna anche questa mattina in Pennsylvania, farà

altrettanto, senza una 'landslide victory', una vittoria a valanga, parlare di trionfo e' un azzardo. Aleggiano almeno due fantasmi sulla nottata: il primo, è quello del 2000, con il risultato appeso alla Florida e deciso dalla Corte Suprema il 12 dicembre; il secondo, brucia ancora sulla pelle dei dem, 2016, sconfitta a sorpresa di Hillary Clinton. Aveva preparato solo il discorso della vittoria. Non ne fece alcuno. Hillary sparì nella notte della sconfitta. La scaramanzia conta, ecco perché Trump ha detto a chiare lettere di non aver pensato al discorso dell'Election Night. Non è tenera la notte a Washington.