Risultati elezioni USA 2020: testa a testa tra Trump e Biden

Il caso Pennsylvania, oltre 2 mln voti da contare

Quello della Pennsylvania potrebbe diventare il caso che condizionera' il destino delle elezioni americane: nella mattinata di ieri sono arrivati 2,5 milioni di voti per posta che dovranno essere conteggiati, quasi tutti ancora. E questo, trattandosi di uno Stato che sta diventando sempre piu' decisivo nella battaglia tra Donald Trump e Joe Biden, apre lo scenario a una lunga battaglia legale sull'esito delle elezioni. I repubblicani hanno gia' annunciato un ricorso per escludere dal conteggio le schede che erano stato rimandate per delle correzioni. Le contee lamentano invece che la legislazione non ha dato la possibilita', come fatto in altri Stati, di poter conteggiare il voto per posta prima dell'inizio della votazione ai seggi.