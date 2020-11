7/12 ©Ansa

COME POTREBBE VINCERE BIDEN - A Biden, che secondo Associated Press è al momento a 238, servono dunque altri 32 grandi elettori. Il candidato dem è avanti in Nevada (6 grandi elettori). Potrebbe vincere, ottenendo anche il Michigan (16) e il Wisconsin (10). In questi ultimi due Stati, Biden nei sondaggi era avanti di molti punti, ma adesso è in svantaggio. Decisivi saranno i voti postali