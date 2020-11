Elezioni Usa, il discorso di Biden: "Sulla strada per la vittoria"

Il candidato democratico si dice "ottimista sul risultato" ma chiede pazienza ai suoi sostenitori. "Ci vorrà tempo ma vinceremo in Pennsylvania. Non spetta a me o a Trump decidere chi ha vinto, spetta a voi, spetta al popolo"

Un pizzico di fiducia ma anche tanta cautela. Joe Biden, dalla sua residenza di Wilmington in Delaware, si presenta così alla conferenza stampa dopo il voto in Usa, quando il risultato è tutt'altro che definito. "Siamo sulla strada per vincere queste elezioni", ha detto il candidato Dem, dicendosi "ottimista sul risultato". Il candidato Dem ha chiesto pazienza ai suoi sostenitori: "Dobbiamo aspettare che tutti i voti vengano contati". (USA 2020, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA CONFERENZA DI TRUMP)

"Ci vorrà tempo per contare, ma vinceremo in Pennsylvania"

"Ci vorrà tempo per contare i voti ma vinceremo in Pennsylvania. Non spetta a me o a Trump decidere chi ha vinto queste elezioni. Spetta a voi, spetta al popolo", ha aggiunto Biden.