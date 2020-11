Elezioni Usa 2020, Trump: “Vinto ovunque. Andremo alla Corte Suprema”

Quando il risultato delle elezioni presidenziali Usa è ancora in bilico ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ), dalla East Room della Casa Bianca ha parlato Donald Trump. “Abbiamo vinto ovunque”, ha detto. Poi, riferendosi al conteggio dei voti che andrà avanti per giorni in alcuni Stati, ha attaccato: “C’è un gruppo di persone che sta cercando di togliere il voto a milioni di elettori di Trump. È una frode, andremo alla Corte Suprema”. Il tycoon ha anche elencato una serie di Stati, alcuni già ufficialmente attribuiti a lui e altri ancora in bilico, in cui è convinto di aver vinto. Qualche ora prima aveva parlato anche lo sfidante di Trump, Joe Biden: si è detto sicuro di essere sulla strada della vittoria e ha invitato ad aspettare che tutti i voti vengano contati.

Il discorso di Donald Trump

Il 45esimo presidente degli Stati Uniti ha esordito ringraziando gli americani. “Abbiamo vinto ovunque, risultati fenomenali”, ha detto circondato dalla famiglia e davanti a circa 250 invitati. Poi, riferendosi al lungo spoglio (soprattutto per contare i voti arrivati per posta, che in alcuni casi potrebbero essere decisivi), ha aggiunto: “C’è un gruppo molto triste di persone che sta cercando di togliere il voto a milioni di elettori di Trump”. E ha annunciato: “Andremo alla Corte Suprema, questa è una frode per gli americani e un imbarazzo per il Paese. Non vogliamo che vengano trovate delle urne e siano aggiunte alla lista". “Eravamo pronti a celebrare un grande successo, ma la nostra vittoria è stata improvvisamente sospesa", ha dichiarato ancora Trump. E ancora: “Stiamo vincendo anche in Pennsylvania, con un margine veramente enorme. È chiaro che abbiamo vinto in Georgia e North Carolina”. In questi ultimi due Stati chiave, in realtà, mentre il presidente parlava non era stato ancora dichiarato un vincitore. Dopo Trump ha parlato anche il suo vice, Mike Pence. "Resteremo vigili, proteggeremo l'integrità del voto. Credo che siamo sul percorso giusto per la vittoria", ha detto.