Sembra reggere la tregua tra India e Pakistan. Dopo che New Delhi e Islamabad si sono accusate a vicenda di violazioni della tregua, nelle ultime ore il cessate il fuoco tra i due Paesi - storici rivali - sembra tenere, con notizie di normalizzazione arrivate da più fronti. La tregua è stata accolta “con soddisfazione” anche dal nuovo Papa. "Ho accolto con soddisfazione l'annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan e auspico che attraverso i prossimi negoziati si possa presto giungere a un accordo durevole", ha detto Leone XIV al Regina Caeli. Intanto, i due Paesi hanno reagito in modo diverso alla mediazione degli Usa.

La situazione Il quotidiano Times of India ha riferito che la "situazione è normale a Srinagar, Akhnoor, Rajouri e Poonch, oltre che nella città di Jammum, il giorno dopo intensi bombardamenti dal Pakistan". Secondo la stessa fonte, nella notte tra il 10 e l'11 maggio non sono stati segnalati droni, spari e bombardamenti. L'Autorità aeroportuale pakistana (Paa) ha invece annunciato che lo spazio aereo del Paese è ora aperto a tutti i tipi di voli, secondo quanto riportato dal quotidiano Dawn. Un portavoce della Paa ha dichiarato che "tutti gli aeroporti del Paese sono disponibili per le normali operazioni di volo". Tuttavia, Dawn ha aggiunto che potrebbe essere necessario del tempo prima che le operazioni di volo tornino alla normalità, poiché alcuni aerei passeggeri e altre attrezzature erano stati trasferiti in luoghi sicuri come misura precauzionale durante le precedenti ostilità. Anche il sito di tracciamento Flightradar24 ha confermato in un post su X che lo spazio aereo in Pakistan è stato nuovamente riaperto. Vedi anche Scontro India-Pakistan, arsenali nucleari ed eserciti a confronto

Gente cauta a Srinagar A Srinagar, la città principale del Kashmir amministrato dall'India, è tornata la calma nelle strade. I negozi hanno iniziato a riaprire e la gente sta riprendendo le proprie abitudini, ma molti predicano prudenza. "Siamo cauti. Nessuno sa quanto durerà questo cessate il fuoco. Abbiamo avuto troppo caos negli ultimi giorni per fidarci facilmente", ha detto Muhammad Anas, un commerciante di alimentari a Hyderpora. I residenti erano stati per lo più confinati nelle loro case a causa dei raid aerei e dell'escalation delle tensioni negli ultimi giorni, con oltre quattro giorni consecutivi di bombardamenti. Dalle prime ore del giorno, la gente si è messa in fila fuori dai panifici e dai negozi, riprendendo le proprie abitudini. Le accuse di violazioni Nonostante questi piccoli passi avanti, non sono del tutto cessate le accuse di violazione del "cessate il fuoco immediato e totale", raggiunto grazie alla mediazione Usa. Dal Kashmir occupato dal Pakistan, due funzionari hanno riferito all'Afp di "scambi di fuoco intermittenti tra forze pakistane e indiane in tre punti lungo la Linea di Controllo (Loc)", il confine di fatto nella regione contesa. Islamabad "mantiene il suo impegno a implementare fedelmente" il cessate il fuoco e le sue forze armate stanno "gestendo la situazione con responsabilità e moderazione", ha risposto la diplomazia pakistana, accusando New Delhi di aver violato la tregua. Vedi anche India-Pakistan, New Delhi: "Violazioni della tregua". Islamabad nega

La posizione del Pakistan Il conflitto in Kashmir è da tempo un punto critico tra i due Paesi vicini, entrambi dotati di armi nucleari, con molteplici guerre e ripetute schermaglie lungo la Linea di Controllo dal 1947. Islamabad ha costantemente chiesto la mediazione internazionale, mentre Nuova Delhi sostiene che la controversia sia una questione bilaterale. In una dichiarazione ufficiale, Islamabad anche questa volta ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dagli Stati Uniti e da altri "Stati amici" nel facilitare l’intesa per il cessate il fuoco tra Pakistan e India. L'iniziativa, ha affermato il ministero, ha segnato un passo avanti verso "la de-escalation e la stabilità regionale". "Apprezziamo la disponibilità espressa dal presidente Trump a sostenere gli sforzi volti a risolvere la disputa sul Jammu e Kashmir", ha ribadito oggi il ministero degli Esteri pachistano, aggiungendo che qualsiasi accordo deve essere conforme alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e "garantire la realizzazione dei diritti fondamentali del popolo del Kashmir, incluso il suo inalienabile diritto all'autodeterminazione". La dichiarazione è arrivata in risposta a un messaggio pubblicato da Trump su X, in cui elogiava la leadership di Pakistan e India per "la forza, la saggezza e la fermezza" dimostrate nel fermare quella che ha descritto come "l'aggressione che avrebbe potuto portare alla morte e alla distruzione di così tante persone". "Lavorerò con entrambi i Paesi – ha scritto ancora Trump – per vedere se, dopo "mille anni", si possa giungere a una soluzione per il Kashmir". Vedi anche Crisi India-Pakistan, i motivi e le origini di un conflitto mai chiuso