Dazi, Trump: “Negoziato con Cina un reset totale in modo costruttivo”

Le relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina avrebbero ora raggiunto un “reset totale”. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Trump che, in un post su Truth, ha parlato di “un ottimo incontro” con Pechino, in occasione del primo giorno di colloqui in Svizzera tra alti funzionari dei due Paesi. Il tycoon ha poi elogiato le "ottime" trattative, volte a ridurre le tensioni commerciali esacerbate dall'imposizione, da parte degli Usa, di tariffe elevate sui prodotti provenienti dalla Cina, attirando dure misure di ritorsione da Pechino. “Molte cose discusse, molto concordato. Un reset totale negoziato in modo amichevole, ma costruttivo. Vogliamo vedere, per il bene sia della Cina che degli Stati Uniti, un'apertura della Cina alle imprese americane. Fatti grandi progressi!!!", ha aggiunto. Già prima dell'inizio dei colloqui, Trump aveva suggerito di abbassare i dazi sui prodotti cinesi all'80%, mostrando un gesto di apertura in vista dei negoziati. Oggi a Ginevra gli incontri proseguiranno.