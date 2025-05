Le sanzioni imposte alla Russia per la guerra in Ucraina sono state un fallimento, ma Bruxelles non ha il coraggio di ammetterlo. Ad assicurarlo è stato il direttore della direzione per gli Affari europei del ministero degli Esteri russo, Vladislav Maslennikov, come riporta la Tass. "L'Unione europea non è in grado di ammettere che le sanzioni anti-russe non solo hanno fallito, ma hanno anche danneggiato in modo significativo le economie dei paesi europei", ha detto in un'intervista a Izvestia. "Non vogliono risponderne davanti ai cittadini", ha aggiunto.