Risultati elezioni Usa, tutto in bilico fra Trump e Biden

A urne chiuse, resta un'incognita l'elezione del presidente. Battaglia all'ultimo voto fra i due candidati e ci vorranno forse giorni perché si arrivi a un risultato finale. Biden: "Siamo sulla strada per la vittoria, va contata ogni scheda". Trump: "Vogliono rubarci le elezioni, andremo alla Corte Suprema"

Nessun vincitore, almeno per il momento. A urne chiuse, rimane un'incognita l'elezione del presidente americano. Sarà una battaglia all'ultimo voto e, soprattutto, all'ultimo Stato fra Donald Trump e Joe Biden e ci vorranno forse giorni perché si arrivi a un risultato finale (USA 2020, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Gli Stati chiave e il voto per posta leggi anche Usa 2020: testa a testa negli Stati chiave, Biden prende l'Arizona Come più volte ripetuto alla vigilia, il nuovo inquilino della Casa Bianca sarà deciso dagli Stati chiave. Si tratta della Pennsylvania, del Michigan, del Wisconsin e del North Carolina, che in totale assegnano 61 grandi elettori. Secondo le proiezioni dei principali media, Trump è attualmente in vantaggio in questi Stati.. Ma il risultato potrebbe essere ribaltato proprio dai voti per posta, che di solito favoriscono il campo democratico.



Gli Stati già assegnati leggi anche Usa 2020: verso affluenza record di 150 milioni, la più alta dal 1908 Trump dopo la Florida si è aggiudicato anche l'Ohio e l'Iowa, mentre il primo Stato chiave conquistato da Joe Biden è l'Arizona. L'ex vice di Obana inoltre ha trionfato come previsto a New York, in California e in tutto il resto della costa occidentale. Sfuma invece il sogno di strappare a Trump le roccaforti repubblicane di Texas e Georgia.

Biden: "Siamo sulla strada per vincere. Occorre contare tutti i voti" approfondimento Joe Biden, la fotostoria del candidato democratico alle elezioni 2020 "Siamo sulla strada per vincere queste elezioni", ha detto Joe Biden, nella conferenza stampa dopo il voto, dicendosi "ottimista sul risultato". Il candidato Dem ha chiesto pazienza ai suoi sostenitori: "Dobbiamo aspettare che tutti i voti vengano contati. Ci vorrà tempo per contare i voti ma vinceremo in Pennsylvania. Non spetta a me o a Trump decidere chi ha vinto queste elezioni. Spetta a voi, spetta al popolo"