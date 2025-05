Garlasco, Sempio non va da pm: sua impronta vicino corpo Chiara Poggi

Sempio (unico indagato nelle nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi) e Stasi (condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio) erano stati convocati ieri a Pavia. Marco Poggi, fratello della vittima, in contemporanea a Mestre. Stasi e Poggi hanno risposto alle domande, Sempio non si è presentato. I suoi legali hanno dichiarato "guerra dura senza paura" alla procura. Secondo una nuova perizia, l'impronta sulle scale vicino al corpo della giovane, ritenuta 18 anni fa "totalmente inutile", sarebbe di Sempio ascolta articolo

Andrea Sempio, unico indagato nelle nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi, ieri non si è presentato in tribunale a Pavia: avrebbe dovuto essere interrogato in contemporanea con Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio dell’allora fidanzata avvenuto il 13 agosto del 2007 in una villetta di Garlasco, e con Marco Poggi, fratello minore della vittima. Stasi e Poggi hanno risposto alle domande dei pm. I legali di Sempio, invece, hanno giustificato l’assenza con una questione procedurale. Poi hanno dichiarato "guerra dura senza paura" alla procura. Poco dopo si è diffusa la notizia che, secondo una nuova perizia, l'impronta sulle scale di casa Poggi vicino al corpo senza vita della giovane, ritenuta 18 anni fa "totalmente inutile", sarebbe proprio di Sempio. A questo scenario si aggiunge anche il racconto “de relato” del supertestimone alle Iene: chiama in causa la cugina di Chiara, Stefania Cappa, riportando le voci di persone che nel frattempo sono morte.

Gli interrogatori Andrea Sempio e Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio, erano stati convocati alle 14 a Pavia. Marco Poggi, invece, allo stesso orario a Mestre, dove vive. Gli inquirenti avrebbero voluto mettere a confronto, probabilmente proprio sul particolare dell'impronta, Sempio, Stasi e Poggi, sentendoli separatamente ma nello stesso orario, in modo da evitare fughe di notizie che avrebbero potuto influenzare le risposte dei tre. L'interrogatorio del fratello della vittima e quello contestuale di Sempio servivano proprio a chiarire quanto assiduamente il giovane frequentasse la villetta dei Poggi e quali erano i suoi rapporti con Chiara Poggi. I legali del 37enne amico di Marco Poggi, però, hanno deciso di non presentarsi.

L'impronta L'orientamento degli investigatori nella nuova indagine è che Sempio, indagato per omicidio in concorso, fosse presente sulla scena del delitto. Un'ipotesi che si basa anche sulla nuova perizia, una consulenza dattiloscopica disposta dai pm e che riguarda un'impronta del palmo di una mano di Sempio. Non si tratta di un ritrovamento nuovo, ma di una rivalutazione: all'epoca delle prime indagini, infatti, il reperto era stato definito "totalmente inutile a un esame dattiloscopico". In sostanza, i segni di un palmo si trovano sul muro delle scale che portano in cantina, scale su cui è stato trovato il cadavere di Chiara Poggi. Sempio però frequentava la villetta di via Pascoli, in quanto amico del fratello della vittima. Ed ecco perché, quindi, gli inquirenti avrebbero voluto mettere a confronto Sempio, Stasi e Marco Poggi. È possibile, comunque, che nelle nuove indagini vengano effettuate anche analisi per individuare eventuali tracce di sangue nell'impronta. Da quanto si è saputo, su quell'impronta, che non fa parte degli accertamenti genetici previsti nell'incidente probatorio, gli inquirenti potrebbero disporre ulteriori valutazioni, anche documentali, per stabilire se la mano che l'ha lasciata fosse insanguinata.

Sempio non si è presentato La difesa di Sempio, come detto, ha deciso di non presentarsi all'interrogatorio: gli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati hanno eccepito la carenza nell'invito a comparire di un "avvertimento" ritenuto fondamentale, la possibile convocazione coatta se negligenti. "Guerra dura senza paura", ha scritto su Instagram l'avvocata Taccia, aggiungendo un "Cpp we love you" che è un riferimento all'articolo del codice di procedura penale al quale si sono appellati i legali. "Andrea sta bene - hanno poi commentato gli avvocati - ma non vuole collaborare più. Siamo parti contrapposte del processo e quindi ognuno va per la sua strada come dovrebbe essere". "D'altra parte - hanno aggiunto - hanno riaperto l'indagine con gli stessi elementi di quella precedente archiviata". Per quanto riguarda l'impronta, la difesa di Sempio l'ha archiviata in fretta come "una bufala".