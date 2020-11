Usa 2020: Biden verso la vittoria, Trump denuncia brogli. LIVE

Non c'è ancora un vincitore a due giorni dalla chiusura dei seggi negli Stati Uniti. "Non ho alcun dubbio che vincerò", afferma Biden mentre ancora prosegue lo spoglio negli ultimi stati Usa. "Se si contano i voti legali" vinco io, attacca Trump denunciando brogli e affermando di voler portare "la controversia legale" sul voto fino alla Corte suprema. Disordini intanto in tutto il Paese, con lo schieramento della Guardia nazionale. In attesa del'esito delle elezioni Usa, la Fed lascia per ora i tassi di interesse invariati.

LA MAPPA DEL VOTO: