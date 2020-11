Elezioni Usa 2020, Greta Thunberg si vendica contro Trump su Twitter

La giovane attivista, rispondendo a un cinguettio dove il tycoon chiede lo stop del conteggio dei voti in Usa (( USA 2020: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ), ha ripetuto le stesse parole rivolte all'epoca da Trump al suo indirizzo: "Così ridicolo. Donald deve lavorare sul suo problema di controllo della rabbia e andare a vedere un buon vecchio film con un amico. Rilassati, Donald, rilassati!". Il tweet ha ricevuto oltre 1,4 milioni di like finora ed è stato ritwittato oltre 300mila volte.

L'attacco di Trump a Greta dopo la nomina a persona dell'anno del Time dell'attivista

leggi anche

Elezioni Usa 2020, Greta Thunberg: "Tutti votino Biden"

Trump aveva preso in giro la giovane attivista lo scorso dicembre dopo che Thunberg era stata nominata Persona dell'anno per il 2019 dal Time, prendendo in giro le sue appassionate suppliche ai governi di agire per fermare il riscaldamento globale. In quel momento, la 17enne svedese aveva risposto aggiornando la sua biografia su Twitter: "Teenager che lavora sul problema della gestione della sua rabbia. Attualmente sto uscendo per andare a vedere un vecchio buon film con un amico"