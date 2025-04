Guerra Israele, delegazione al Cairo per discutere tregua a Gaza. LIVE

Una delegazione israeliana è arrivata al Cairo, in Egitto, per incontrare i mediatori e cercare una svolta nei negoziati con Hamas per un cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi da Gaza. Lo riporta il The Times of Israel, citando il quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed. La delegazione ha già incontrato alti funzionari egiziani. Secondo quanto riferito dai media locali, i mediatori Qatar ed Egitto avrebbero proposto una bozza di cessate il fuoco della durata compresa tra cinque e sette anni, la fine formale della guerra, il ritiro completo dell'esercito israeliano da Gaza e il rilascio degli ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi.

Il nuovo ambasciatore statunitense in Israele ha invitato Hamas ad accettare un accordo che garantisca il rilascio degli ostaggi, in cambio dell'ingresso di aiuti umanitari a Gaza. "Invitiamo Hamas a firmare un accordo che consenta agli aiuti umanitari di fluire a Gaza verso le persone che ne hanno disperatamente bisogno", ha dichiarato Mike Huckabee in una dichiarazione video su X. "Quando ciò accadrà, e gli ostaggi saranno rilasciati, il che è una questione urgente per tutti noi, allora speriamo che gli aiuti umanitari affluiscano e lo facciano liberamente".

Intanto, è salito a 14 il numero dei morti a seguito degli attacchi notturni da parte delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera, citando giornalisti sul posto. Gli attacchi sono avvenuti a Khan Younis e Gaza City. Tra le vittime (anche due donne e due bambini) ci sono nove persone uccise in un attacco a un'abitazione vicino alla rotonda di Sikka, a Khan Younis.

