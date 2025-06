A Gaza più di 70 vittime, solo un centro di aiuti aperto. LIVE

Ancora sangue in Medioriente con un raid Israeliano che ha fatto oltre 70 morti nella Striscia di Gaza, mentre si cerca ancora una via per far arrivare con continuità gli aiuti umanitari. - Il Gaza Humanitarian Fund (Gfh) ha avvertito su Facebook che, dopo la chiusura totale di ieri, stamattina aprira' un solo centro di distribuzione di aiuti, nel centro del territorio palestinese. A Roma in 300mila in piazza per Gaza, “Noi l’Italia che non tace” dice Schlein