Elezioni Usa 2020, Greta Thunberg: "Tutti votino Biden"

Greta Thunberg, la giovane attivista simbolo delle battaglie sul clima , ha detto ai suoi sostenitori di scegliere Joe Biden alle imminenti elezioni per il presidente degli Stati Uniti d’America. In passato c’era già stato qualche dissapore tra Donald Trump e la ragazza che ha lanciato i Fridays for Future in tutto il mondo. Questa volta, lei ha deciso di esprimersi sul piano politico e senza mezzi termini su Twitter : “Fate in modo che tutti votino Biden” ( USA 2020, TUTTE LE NEWS ).

Il precedente

Non erano mancati i contrasti tra Greta Thunberg e Donald Trump. L’anno scorso dopo il suo intervento all'Onu in cui aveva accusato i leader del mondo di non fare sforzi adeguati contro il cambiamento climatico, aveva gelato con lo sguardo il presidente americano Donald Trump al suo ingresso al Palazzo di Vetro. L'immagine aveva in poco tempo fatto il giro del web, ma non era piaciuta a Trump che aveva commentato sarcastico: "Sembra una ragazza molto felice, in attesa di un futuro luminoso e meraviglioso. Così bella da vedere!". E Greta Thunberg aveva replicato cambiando la propria bio su Twitter riportando proprio le parole di Trump: "A very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future".