Il 3 gennaio del 2019 Nancy Pelosi (in foto), speaker designata della Camera, non esclude l'impeachment di Trump per il caso Russiagate. In un’intervista alla Nbc, dichiara: "Non dovremmo fare l'impeachment per motivi politici, e non dovremmo evitare l'impeachment per motivi politici" -

