Il 5 novembre gli elettori statunitensi decideranno la corsa alla Casa Bianca: i sondaggi mostrano i due candidati appaiati nei consensi, al punto che le medie realizzate da diverse fonti forniscono risultati differenti: anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24, andata in onda il 22 ottobre 2024

Manca sempre meno alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti: il 5 novembre gli elettori si recheranno alle urne - quantomeno, quelli che non hanno già espresso il loro voto in anticipo - per scegliere tra Donald Trump e Kamala Harris. E a due settimane dal voto, i sondaggi indicano una situazione di essenziale parità tra l’ex presidente candidato per i Repubblicani e l’attuale vicepresidente candidata per i Democratici: anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri” di Sky TG24, andata in onda il 22 ottobre 2024 (LO SPECIALE SULLE ELEZIONI USA 2024).

La corsa tra Trump e Harris A due settimane dal voto, i sondaggi mostrano i due candidati appaiati nella corsa alla Casa Bianca ed entrambi stanno concentrando la loro campagna elettorale negli Stati in bilico. Il vantaggio che Harris aveva dopo la convention in cui è stata incoronata candidata al posto di Biden è evaporato, e all'interno di entrambi i partiti c'è incertezza sull'esito finale del voto. Guardando la media dei sondaggi al 22 ottobre negli Stati in bilico, raccolta da RealClear Politics, emerge come Donald Trump sia leggermente in vantaggio in tutti e 7 gli Swing states: in quattro di questi, comunque, il margine è inferiore all'1%.

Tuttavia, a testimoniare quanto sia stretta la corsa alla Casa Bianca, un’altra media dei sondaggi realizzata dal New York Times mostra una cartina significativamente differente: qui - il NYT esclude alcuni sondaggi troppo di parte o fatti direttamente dai partiti - in quattro dei sette Stati in bilico risulta in vantaggio Kamala Harris, anche se di meno di un punto percentuale. Si tratta, in tutti i casi, di vantaggi che stanno al di sotto del margine di errore dei sondaggi.

Come si vota negli Stati Uniti Negli Stati Uniti le elezioni si tengono il martedì successivo al primo lunedì di novembre. Il voto per le presidenziali non è però diretto, ma prevede alcuni passaggi intermedi. Gli elettori infatti eleggono a livello statale i grandi elettori - in numero pari al numero di rappresentati che ogni Stato mando al Congresso - i quali a loro volta si riuniscono nel Collegio elettorale che elegge il presidente e il vicepresidente. I grandi elettori sono in totale 538 e un ticket presidenziale per vincere ha bisogno di ottenere almeno 270 voti. Spesso, a decidere le elezioni sono i cosiddetti Swing states, gli Stati in bilico, che possono cambiare colore ogni quattro anni. In queste elezioni del 2024 sono sette: Carolina del Nord, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Wisconsin, Georgia e Arizona.