Usa, tre sorelline trovate uccise: caccia al padre

Tre sorelline sono state trovare morte nello stato di Washington ed ora il padre è ricercato con l'accusa di averle rapite e uccise. Paityn, Evelyn e Olivia (di nove, otto e cinque anni), sarebbero morte per asfissia, secondo un rapporto preliminare depositato presso il tribunale della contea di Chelan. I loro corpi sono stati rinvenuti lunedì pomeriggio vicino al camion del padre, Travis Decker, in un'aria boschiva all'interno del Rock Island Campground, a Wenatchee.

Il padre è accusato di averle rapite e asfissiate

Decker, trentaduenne senza fissa dimora e veterano militare, era andato a prendere le bambine venerdì per una visita prevista dagli accordi di affidamento con la sua ex-moglie. È stata proprio la donna a dare l'allarme, quando l'uomo ha smesso di rispondere al telefono senza aver riaccompagnato a casa le bambine. Una vasta operazione di ricerca nelle zone circostanti ha portato al rinvenimento dei corpi e del furgone dell'uomo, che mostra tracce di sangue e segni di un campeggio recente. Descritto come potenzialmente pericoloso, Decker è ricercato dalle autorità locali e federali. Stando alla testimonianza dell'ex-moglie, l'uomo soffriva di un disturbo borderline della personalità e non stava seguendo il ciclo di cure previsto. Le autorità hanno offerto una ricompensa per qualunque informazione porti alla sua cattura.