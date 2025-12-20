Israele avvia inchiesta sul raid contro un rifugio a Gaza City. LIVE

Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver avviato un'indagine dopo l'attacco di ieri sera su Gaza City che ha causato la morte di almeno cinque persone. Il Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, è nella Striscia di Gaza per una visita in occasione delle celebrazioni natalizie. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha incontrato a Miami alti funzionari del Qatar, dell'Egitto e della Turchia per discutere della seconda fase del cessate il fuoco a Gaza
Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver avviato un'indagine dopo l'attacco di ieri sera su Gaza City che ha causato la morte di almeno cinque persone. Secondo l'esercito, durante le operazioni sul lato israeliano della linea del cessate il fuoco nella parte settentrionale della Striscia, le truppe hanno individuato diversi sospetti in alcune "strutture" sul lato occidentale della Linea Gialla, ovvero non nel territorio controllato dall'Idf. L'esercito ha precisato che le truppe hanno aperto il fuoco sui sospetti dopo la loro identificazione, ma non ha specificato se fossero armati o in che modo rappresentassero una minaccia. Il Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, è nella Striscia di Gaza per una visita in occasione delle celebrazioni natalizie. Il cardinale presiederà "una messa di Natale nella chiesa della Sacra Famiglia", l'unica chiesa cattolica dell'enclave palestinese devastata dalla guerra, dove vive ancora una piccola minoranza cristiana. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha incontrato a Miami alti funzionari del Qatar, dell'Egitto e della Turchia per discutere della seconda fase del cessate il fuoco a Gaza. All'incontro, hanno partecipato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty. Secondo il rapporto, i quattro Paesi ritengono che, sia Israele sia Hamas, stiano tergiversando per evitare di attuare la seconda fase dell'accordo.
Oms, "ancora fame a Gaza, nello scenario peggiore rischio carestia fino a metà aprile"
"A seguito del cessate il fuoco dichiarato il 10 ottobre" scorso, "la sicurezza alimentare e la nutrizione nella Striscia di Gaza sono migliorate rispetto all'analisi di agosto che aveva rilevato" una condizione di "carestia. Nonostante questi miglioramenti, tra ottobre e novembre la maggior parte della popolazione ha continuato a riscontrare elevati livelli di insicurezza alimentare acuta". Lo comunica l'Organizzazione mondiale della sanità, segnalando "oltre 500mila persone in stato di emergenza (fase Ipc 4) e oltre 100mila in stato di catastrofe (fase Ipc 5). Inoltre - fa il punto l'Oms in una nota - la malnutrizione acuta è a livelli critici (fase Ipc Amn 4) nel governatorato di Gaza e grave (fase Ipc Amn 3) nei governatorati di Deir al-Balah e Khan Younis".
Rubio: "Senza il disarmo di Hamas non ci sarà la pace a Gaza"
"Senza il disarmo di Hamas non ci può essere la pace a Gaza". Lo ha detto Marco Rubio in una conferenza stampa di fine anno. "Nessuno vorrà investire nella Striscia se pensa che fra tre anni Hamas può attaccare di nuovo", ha aggiunto.
Wsj, "Usa puntano su Project Sunrise per la rinascita futuristica di Gaza"
L'amministrazione americana ha messo a punto il 'Project Sunrise' - con i suoi resort di lusso sulla spiaggia e le ferrovie ad alta velocità - per convincere i governi e gli investitori stranieri a trasformare Gaza dalle macerie attuali a una città costiera futuristica. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti, secondo le quali Jared Kushner e Steve Witkoff avrebbero elaborato la bozza per la trasformazione di Gaza. In 32 pagine di una presentazione PowerPoint, accompagnate da immagini e grafici di costi, il piano illustra le tappe della trasformazione. La presentazione è definita "riservata ma non classificata" e non entra nei dettagli su quali Paesi o aziende finanzierebbero la ricostruzione. Il progetto costerebbe 112,1 miliardi di dollari in 10i anni.
Israele avvia un'inchiesta sul raid contro un rifugio a Gaza
Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver avviato un'indagine dopo l'attacco questa sera su Gaza City che ha causato la morte di almeno cinque persone, secondo The Times of Israel. Al Jazeera ha parlato invece di sei morti. Secondo l'esercito, durante le operazioni sul lato israeliano della linea del cessate il fuoco nella parte settentrionale della Striscia, le truppe hanno individuato diversi sospetti in alcune "strutture" sul lato occidentale della Linea Gialla, ovvero non nel territorio controllato dall'Idf. L'esercito ha precisato che le truppe hanno aperto il fuoco sui sospetti dopo la loro identificazione, ma non ha specificato se fossero armati o in che modo rappresentassero una minaccia.