Israele avvia inchiesta sul raid contro un rifugio a Gaza City. LIVE

Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver avviato un'indagine dopo l'attacco di ieri sera su Gaza City che ha causato la morte di almeno cinque persone. Secondo l'esercito, durante le operazioni sul lato israeliano della linea del cessate il fuoco nella parte settentrionale della Striscia, le truppe hanno individuato diversi sospetti in alcune "strutture" sul lato occidentale della Linea Gialla, ovvero non nel territorio controllato dall'Idf. L'esercito ha precisato che le truppe hanno aperto il fuoco sui sospetti dopo la loro identificazione, ma non ha specificato se fossero armati o in che modo rappresentassero una minaccia. Il Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, è nella Striscia di Gaza per una visita in occasione delle celebrazioni natalizie. Il cardinale presiederà "una messa di Natale nella chiesa della Sacra Famiglia", l'unica chiesa cattolica dell'enclave palestinese devastata dalla guerra, dove vive ancora una piccola minoranza cristiana. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha incontrato a Miami alti funzionari del Qatar, dell'Egitto e della Turchia per discutere della seconda fase del cessate il fuoco a Gaza. All'incontro, hanno partecipato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty. Secondo il rapporto, i quattro Paesi ritengono che, sia Israele sia Hamas, stiano tergiversando per evitare di attuare la seconda fase dell'accordo.

