Gaza, Witkoff: “Avanti preparativi per fase 2 de-escalation". LIVE

Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver ucciso due "terroristi palestinesi che questa mattina avevano attraversato la linea del cessate il fuoco a Gaza, nella parte settentrionale della Striscia". Lo scrive Haaretz. Secondo i militari, gli agenti hanno attraversato la Linea Gialla e si sono avvicinati ai riservisti della Brigata di Gerusalemme, "in un modo che rappresentava una minaccia immediata". L'aeronautica militare israeliana ha quindi colpito e "eliminato i terroristi per rimuovere la minaccia", ha aggiunto l'esercito. Intanto decine di palestinesi si sono riuniti in un ospedale di Gaza City per commemorare i sei palestinesi, tra cui alcuni bambini, che, secondo la Protezione civile nella Striscia, sono stati uccisi ieri in un altro raid israeliano condotto contro un rifugio per sfollati.