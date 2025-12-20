Venezuela, media: "Usa sequestrano un'altra petroliera di Caracas"

Gli Stati Uniti hanno iintercettato la nave-cargo al largo delle coste venezuelane in acque internazionali. La mossa arriva pochi giorni dopo che il presidente Donald Trump aveva annunciato un "blocco" di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Paese governato da Maduro. Si tratta della seconda volta nelle ultime settimane che gli americani sequestrano una petroliera vicino al Venezuela
Gli Stati Uniti hannp sequestrato una seconda petroliera salpata dal Venezuela. Secondo quanto riportano media americani, la Guardia Costiera statunitense ha bloccato la nave in acque internazionali nel Mar dei Caraibi, in un'operazione che le fonti citate da Nbcnews descrivono come in corso. Le stesse fonti spiegano che l'operazione è guidata dalla Coast Guard, mentre le forze militari stanno dando supporto, con gli elicotteri che stanno trasferendo a bordo della petroliere personale della Guardia Costiera, agenzia che dipende dal dipartimento di Sicurezza Interna. La notizia è stata riferita anche da tre funzionari statunitensi a Reuters, che riporta la notizia sul proprio sito.
Nave sequestrata batte bandiera panamense e non è sanzionata dagli Usa
Donald Trump nei giorni scorsi ha annunciato il blocco totale delle navi in partenza dal Venezuela, poi precisando che la misura sarebbe stata applicata solo alle navi sanzionate. Secondo fonti citate da Usa Today, la nave sequestrata sarebbe una petroliera battente bandiera panamense, la Centuries, che non sarebbe sanzionata dagli Stati Uniti. I trackers del traffico marittimo indicano che la petroliera si trovava a largo delle costa del Venezuela nelle acque di Curacao, isola delle Antille olandese. Se verrà confermato che la petroliera fermata non è sanzionata, l'operazione di oggi, sottolinea Axios, risulta essere una prova di forza con cui l'amministrazione Trump vuole mostrare che considera possibile fermare, controllare e eventualmente sequestrare, tutte le petroliere che esportano greggio venezuelano, che siano sanzionate o no.
La seconda petroliera sequestrata dagli Usa
Questa è la seconda nave sequestrata dagli Stati Uniti. Lo scorso 10 dicembre, un team di elite di operazioni tattiche della Us Coast Guard, anche il quel caso con il supporto logistico degli elicotteri della Marina Usa, era salito a bordo della Skipper, una petroliera sanzionata dagli Usa come parte di operazioni illecite da parte del Venezuela, sequestrandola. "Questo è un messaggio per Maduro", ha detto ad Axios una delle fonti informate sull'operazione di oggi, riferendosi al leader venezuelano che gli Stati Uniti hanno incriminato come 'narco terrorista".
