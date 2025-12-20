Venezuela, media: "Usa sequestrano un'altra petroliera di Caracas"

Gli Stati Uniti hanno iintercettato la nave-cargo al largo delle coste venezuelane in acque internazionali. La mossa arriva pochi giorni dopo che il presidente Donald Trump aveva annunciato un "blocco" di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Paese governato da Maduro. Si tratta della seconda volta nelle ultime settimane che gli americani sequestrano una petroliera vicino al Venezuela ascolta articolo

Gli Stati Uniti hannp sequestrato una seconda petroliera salpata dal Venezuela. Secondo quanto riportano media americani, la Guardia Costiera statunitense ha bloccato la nave in acque internazionali nel Mar dei Caraibi, in un'operazione che le fonti citate da Nbcnews descrivono come in corso. Le stesse fonti spiegano che l'operazione è guidata dalla Coast Guard, mentre le forze militari stanno dando supporto, con gli elicotteri che stanno trasferendo a bordo della petroliere personale della Guardia Costiera, agenzia che dipende dal dipartimento di Sicurezza Interna. La notizia è stata riferita anche da tre funzionari statunitensi a Reuters, che riporta la notizia sul proprio sito.

Nave sequestrata batte bandiera panamense e non è sanzionata dagli Usa Donald Trump nei giorni scorsi ha annunciato il blocco totale delle navi in partenza dal Venezuela, poi precisando che la misura sarebbe stata applicata solo alle navi sanzionate. Secondo fonti citate da Usa Today, la nave sequestrata sarebbe una petroliera battente bandiera panamense, la Centuries, che non sarebbe sanzionata dagli Stati Uniti. I trackers del traffico marittimo indicano che la petroliera si trovava a largo delle costa del Venezuela nelle acque di Curacao, isola delle Antille olandese. Se verrà confermato che la petroliera fermata non è sanzionata, l'operazione di oggi, sottolinea Axios, risulta essere una prova di forza con cui l'amministrazione Trump vuole mostrare che considera possibile fermare, controllare e eventualmente sequestrare, tutte le petroliere che esportano greggio venezuelano, che siano sanzionate o no. Leggi anche Venezuela, Trump impone blocco petroliere, Maduro: minacce grottesche