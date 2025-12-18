Honduras e Venezuela, manifestazioni contro gli Usa

Il 17 dicembre il partito di governo honduregno Libre ha convocato una mobilitazione davanti alla residenza presidenziale contro quello che definisce un tentativo di “golpe elettorale”. La presidente Xiomara Castro ha denunciato rischi di interferenze statunitensi nel processo democratico. Nella stessa giornata, a Caracas, sostenitori del presidente Nicolás Maduro sono scesi in piazza contro le nuove sanzioni statunitensi sul settore petrolifero. Le misure Usa rischiano di aggravare la crisi economica e alimentare nuove tensioni regionali.
